Вашингтон, 6 января, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс выразил недоумение по поводу сообщения Пентагона о госпитализации его главы Ллойда Остина. Его заинтересовало то, что такую информацию распространили лишь спустя пять дней.

(cс) Spc. XaViera Masline Ллойд Остин

Старнс в соцсети X написал, что если Остин попал в больницу ещё в первый день нового года, то почему об этом не было никакой информации и пояснений.

«Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?» — спрашивает журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Ллойда Остина госпитализировали с осложнениями после недавно проведённой медицинской процедуры, заявил 5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Остина 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр.

Шеф Пентагона уже идёт на поправку и планирует приступить к своим обязанностям в ближайшее время, говорится в заявлении Райдера.