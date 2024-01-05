Киев, 6 января, 2024, 01:18 — ИА Регнум. В ночь на 6 января в четырёх областях Украины включили сигнал воздушной тревоги. О предостережении говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал тревоги в 00:25 мск первым включили в Житомирской области. Через несколько минут сирена зазвучала в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога вечером 5 января объявлена в Киевской области.

Предупреждение об опасности с воздуха также продолжает действовать в Черкасской области.

Российские силы ПВО вечером 5 января перехватили пять беспилотников ВСУ над западной частью акватории Чёрного моря.

Вооружённые силы России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины, сообщил 5 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.