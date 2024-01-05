В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 6 января, 2024, 01:18 — ИА Регнум. В ночь на 6 января в четырёх областях Украины включили сигнал воздушной тревоги. О предостережении говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в 00:25 мск первым включили в Житомирской области. Через несколько минут сирена зазвучала в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога вечером 5 января объявлена в Киевской области.
Предупреждение об опасности с воздуха также продолжает действовать в Черкасской области.
Российские силы ПВО вечером 5 января перехватили пять беспилотников ВСУ над западной частью акватории Чёрного моря.
Вооружённые силы России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины, сообщил 5 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.