Киев, 6 января, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Воздушная тревога вечером 5 января объявлена в Киевской области. Об этом свидетельствует информация официального ресурса по оповещению населения Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Предупреждение об опасности с воздуха также продолжает действовать в Черкасской области.

В Кировоградской и Николаевской областях после двух часов работы сирен отменили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска нанесли удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВС России нанесли массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ. Российская армия начала охоту на украинскую систему ПВО для её уничтожения, сказал он. Он назвал решение Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.