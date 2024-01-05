Симферополь, 6 января, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Автотранспорту временно ограничили движение по Крымскому мосту. Об этом 6 января сообщил информцентр в оперативном Telegram-канале по ситуации на автоподходах к мосту.

ИА REGNUM По Крымскому мосту

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Граждан и автолюбителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января движение по Крымскому мосту приостанавливали дважды. В Севастополе в этот день неоднократно объявляли воздушную тревогу.

В Минобороны РФ 5 января заявили об уничтожении средствами ПВО противокорабельной ракеты «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря. Попытка ВСУ совершить атаку была пресечена около 12:30 мск.