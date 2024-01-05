Симферополь, 5 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день. Об этом 5 января сообщает информцентр в оперативном Telegram-канале по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

В информцентре призвали граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В это же время власти Севастополя объявили воздушную тревогу в третий раз за день.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января движение транспорта на Крымском мосту останавливали с 11:17 до 11:40 мск. В это время в Севастополе объявляли воздушную тревогу.