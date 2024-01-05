Севастополь, 5 января, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря. Об этом сообщили 5 января в Министерстве обороны.

Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается, что около 12:30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении министерства.

Атаки на Севастополь

В Севастополе 5 января три раза объявляли воздушную тревогу. Вместе с предупреждением губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал список необходимых действий для горожан в такой ситуации: закрыть окна и отойти от них, перекрыть воду и газ, а также отключить электричество.

Он отметил, что ориентировочно с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов. Он уточнил, что ликвидируют в том числе ракету, упавшую в частном секторе за Севастопольским госуниверситетом, и предупредил жителей, что работы могут сопровождаться громкими звуками.

Развожаев также сообщил, что военные применили табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

В этот день также несколько раз перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту. В информцентре призвали граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В Севастополе 4 января также объявляли воздушную тревогу. Морской и наземный транспорт Севастополя из-за воздушной тревоги временно прекращал движение. Все службы были приведены в состояние боевой готовности. Проезд по Крымскому мосту также был временно приостановлен.

В Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили над Крымским полуостровом десять украинских ракет.

Развожаев назвал отражённую 4 января атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город самой массированной за последнее время.

Он отметил, что пользователи соцсетей, опубликовавшие видеокадры работы ПВО в Севастополе, будут привлечены к ответственности.

Последствия атак

Губернатор Севастополя сообщил, что по предварительным данным, в результате атаки ВСУ на Севастополь 4 января пострадал один человек. На улице Глухова попал осколок в дом. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот, уточнил он. Губернатор также призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он указал на то, что прежде всего необходимо не находиться на открытом пространстве, ведь в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки, отметил он.

Удары по военным объектам ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 января Вооружённые силы России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены, уточни он.

Депутат Верховной рады Кира Рудык заявила, что ракетный удар ВС России по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно «наступил конец света». Она отметила, что звук был похож на то, каким можно бы себе представить Армагеддон.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук подтвердил поражение в Киеве трёх военных заводов. ВС России нанесли удары по КБ «Луч» и военному заводу «Артём», заводу по производству электротехники «Квазар», ремонтному заводу военной техники и заводу «Маяк». Завод «Артём» и КБ «Луч» находятся рядом со станцией метро «Лукьяновская», вестибюль которой, наравне с рядом соседних зданий, получил значительные повреждения.

ВС России 2 января ударили по целям в Киеве. В результате атаки произошёл взрыв на фабрике по пошиву одежды для военных М-Тас, повреждены производственные мощности и складские помещения. В компании заявили, что после установления степени повреждений и нанесённых потерь будет начата отправка имеющихся товаров или возврат средств.