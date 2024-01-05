Москва, 5 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:1.

Сергей Гунеев / РИА Новости

В составе «армейцев» дубль оформил нападающий Владислав Каменев, ещё одну шайбу забросил форвард Михаил Григоренко. У «красно-белых» отличился нападающий Павел Порядин.

На сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, на счету команды 52 очка после 46 матчей. «Спартак» идёт на втором месте в Западной конференции с 66 очками после 48 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Эта победа стала для нижнекамской команды четвёртой подряд.