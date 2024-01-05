Нижнекамск, Татарстан, 5 января, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Santeri Viinamäki

На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Нефтехимика» Егор Корбит. Форвард «Металлурга» Люк Джонсон восстановил равновесие на 42-й минуте. Победный гол в овертайме забил защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов.

Эта победа стала для нижнекамской команды четвёртой подряд.

На сегодняшний день «Нефтехимик» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 66 очков после 46 матчей. «Металлург» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 63 очками после 47 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ярославский «Локомотив» на выезде одержал волевую победу над санкт-петербургским СКА в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, прервалась победная серия СКА из четырёх матчей подряд.