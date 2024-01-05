Киев, 5 января, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Если ВС России пойдёт в наступление в Черниговской области, это станет головной болью для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал украинский генерал Сергей Кривонос 5 января.

Константин Михальчевский /РИА Новости

По словам военного, российская армия «распыляет» силы ВСУ на передовой.

«Много направлений, где ведутся мощные бои — Купянское, Лиманское, Бахмутское (Артёмовское), Марьинское, — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут ещё в Черниговской области, у нас появится ещё одна головная боль», — сказал генерал.

Вместе с тем Кривонос указал на необходимость ускорения мобилизационных процессов на Украине и призвал работать по улучшению уровня подготовки военных для предотвращения катастрофы на фронте.

Ранее в беседе с ИА Регнум доктор исторических наук Алексей Подберёзкин высказал мнение, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) придётся только отступать, потому что российские войска продолжат освобождать территории в направлении Чернигова, Одессы, а также Харькова и Николаева.

Перед этим украинский генерал-лейтенант Сергей Наев выразил опасения, что с наращиванием военной мощи российских войск и активного продвижения «война может выйти за пределы востока и юга страны». По его мнению, это случится, если Россия продолжит наращивать производство оружия и технологически совершенствоваться.

В свою очередь 5 января корреспондент британского телеканала Sky News Диана Манней заявила, что российская армия по приказу президента РФ Владимира Путина в 2024 году может перейти в масштабное наступление вдоль черноморского побережья. Появившиеся на Западе признаки усталости от украинского конфликта могут привести к тому, что Россия начнёт наступление.