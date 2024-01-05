Вашингтон, 5 января, 2024, 19:08 — ИА Регнум. В Белом доме растёт напряжённость в отношениях между двумя главными представителями администрации президента США Джо Байдена, отвечающими за связи со СМИ — пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на анонимные источники.

White House/via Globallookpress.com / www. globallookpress.com

Сотрудники Белого дома рассказали изданию, что Жан-Пьер и Кирби по-прежнему разделяют между собой роль спикера на пресс-конференциях. Пресс-секретарь больше общается с прессой по вопросам внутренней политики, а координатор по стратегическим коммуникациям берёт на себя международную повестку.

«Однако за сценой их отношения наполнены напряжённостью», — говорится в публикации.

Несмотря на то что Кирби публично не заявлял о желании занять пост пресс-секретаря Белого дома, он якобы не скрывает этого в кругу своих коллег. Поэтому Жан-Пьер стремится удержать свою должность после возможного переизбрания Джо Байдена, поясняют авторы статьи.

Напряжённость в отношениях между двумя представителями президентской администрации началась ещё весной 2022 года после ухода с должности пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и назначения на этот пост Карин Жан-Пьер, утверждают в Axios. Президент Байден дал понять новичку, что ожидает от неё работы в команде с Кирби. Это разочаровало нового пресс-секретаря. Кирби, в свою очередь, удивил руководство совета по национальной безопасности Белого дома, дебютировав в их команде после работы официальным представителем Пентагона, добавляют авторы материала.

«Кирби стал более влиятельным на публике, а за кулисами он добился близких отношений с президентом. Байден часто просит Кирби проводить для себя персональный брифинг», — отмечает источник издания.

Уточняется, что Кирби начал сопровождать Байдена не только в рамках международной работы. Теперь он путешествует с президентом во время внутренних поездок по Штатам. При этом оба представителя администрации продолжают выступать перед прессой вместе, так как эту практику поддерживает сам американский лидер, резюмируют в издании.

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до $1. Парламентарии вменяют Карин Жан-Пьер систематическую ложь и обвиняют её в том, что она целый год уклонялась от честных вопросов журналистов. Так, по данным американских СМИ, официальный представитель Белого дома не стала отвечать на вопрос журналистов о коррупции в семье Байдена. Карин Жан-Пьер прервала пресс-конференцию после вопроса об отчёте Конгресса, в котором говорилось, что американский президент Джо Байден получал платежи от своего сына Хантера Байдена из средств, переведённых китайскими деловыми партнёрами.