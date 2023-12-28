Вашингтон, 28 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Клаудия Тенни призвала понизить ежегодную зарплату официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер до одного доллара. Об этом политик написала на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу», — заявила Клаудия Тенни, обвинив пресс-секретаря Джо Байдена в систематической лжи.

Кроме того, по мнению конгрессвумен, Жан-Пьер неоднократно нарушала «закон Хэтча», предусматривающий запрет для госслужащих на оказание влияния на результаты выборов и продвижений партийной политики, находясь при исполнении обязанностей.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря профильный комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию о продолжении расследования по вынесению импичмента президенту Джо Байдену. На сайте законодательного органа отметили, что в пользу этого решения проголосовало девять конгрессменов, против выступило четверо. В одобренной резолюции отмечается, что бюджетный, надзорный и судебный комитеты Палаты представителей должны продолжить расследование в отношении Байдена и членов его семьи.