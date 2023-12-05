Вашингтон, 5 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прервала пресс-конференцию после вопроса об отчёте Конгресса, в котором говорилось, что американский президента Джо Байдена получал платежи от своего сына Хантера Байдена, приобретённые от китайских деловых партнёров. Об этом сообщило американское издание The Daily Caller.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден и внук Бо Байден

Неудобный вопрос

По данным американских СМИ, брифинг пресс-секретаря Байдена 4 декабря внезапно завершился после заданного журналистом вопроса о том, осведомлены ли в Белом доме об опубликованном отчёте о получении Байденом платежей от китайских бизнес-партнёров.

«Я должна вам прояснить — я не видела этот отчёт, поэтому мне придётся направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу», — ответила Жан-Пьер.

После этого она закрыла папку с записями и ушла с трибуны.

Отчёты Комера

В понедельник, 4 декабря, Комитет по надзору палаты представителей Джеймс Комер предоставил банковские отчёты по вызову в суд, которые показали, что Хантер Байден использовал компьютер для получения платежей из Китая, для отправки своему отцу прямых ежемесячных платежей.

«Это был платёж не с личного счёта Хантера Байдена, а со счёта его корпорации, которая получала платежи из Китая и других точек мира», — сообщил конгрессмен.

Перед этим Комер опубликовал компрометирующий главу Белого дома чек, выписанный 1 марта 2018 года, в этот же день Джеймс Байден получил платеж от больничного оператора Americore. Как утверждает Комер, всего компания перечислила брату действующего президента США $600 тысяч, надеясь, что Джозеф Байден привлечёт инвестиции с Ближнего Востока.

Допрос в Конгрессе

В конце ноября возглавляющий юридический комитет палаты конгрессмен Джим Джордан заявил, что палата представителей Конгресса США намерена провести допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием. Уточнялось, что в нижней палате Конгресса идёт расследование, цель которого — доказать вовлечённость Джозефа Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.

Кокаин в Белом доме

В июле секретная служба США (USSS), которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников обнаружила белый порошок на территории Белого дома. Тогда пришлось объявить эвакуацию.

Газета New York Post утверждает, что сын американского президента Джо Байдена Хантер, на которого заведено несколько уголовных дел, находился в Белом доме до того, как в библиотеке был обнаружен белый порошок.

После этого в Сеть и СМИ попали личные фото Хантера Байдена. New York Post сообщал, что он сделал селфи в момент, когда курил наркотики за рулём движущегося автомобиля. Есть также фото, где на панели авто показана скорость 172 мили в час (почти 277 км/ч).

Сам Джо Байден выразил уверенность в том, секретная служба разберётся с данным вопросом.

Ноутбук Хантера

Как предавало ИА Регнум, осенью 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, которая якобы была найдена в ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. На основе полученных из ноутбука данных утверждалось, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джозефу Байдену, занимавшему на тот момент пост вице-президента США.

В мае этого года юридический комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выставить скандал с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России. Конгрессмены ссылались на письменные показания, в том числе показания экс-сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.

После этого экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии компромата на Хантера Байдена. Трамп утверждал, что ФБР, расследующее дело о пропаже ноутбука с компроматом на Хантера Байдена, якобы направило множество запросов «цензурного характера» для сохранения конфиденциальности компрометирующих сына Байдена сведений. По словам Трампа, ФБР начало следить за тем, чтобы сын Байдена не прославился с плохой стороны, непосредственно перед президентскими выборами 2020 года.