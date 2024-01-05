Москва, 5 января, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Российские шахматистки не общаются с украинскими соперницами на турнирах, заявила чемпионка мира по рапиду Анастасия Боднарук в опубликованном 5 января интервью «РИА Новости».

Владимир Вяткин/РИА Новости Анастасия Боднарук

На чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошёл в конце декабря в узбекском Самарканде, Боднарук заняла первое место. Во время турнира у неё была партия с украинкой Анной Музычук, трёхкратной чемпионкой мира.

Боднарук отрицательно ответила на вопрос о том, пожали ли они друг другу руки до или после партии.

«Нет. Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет», — сказала шахматистка.

Она добавила, что на её состояние не повлияло и отсутствие российского флага. По словам спортсменки, партии в рапид и блиц требуют максимального фокуса и участницы не замечают ничего вокруг.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря на чемпионате мира по быстрым шахматам поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным. Он показал это жестом после того, как соперник протянул ему руку. Партия между ними закончилась ничьей.

Хисматуллин заявил, что поступок Дуды его не расстроил и не оскорбил, хотя с таким поведением шахматист не согласен. Ведущая онлайн-платформа Chess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры) запретила Хисматуллину участвовать в призовых турнирах после инцидента с Дудой.