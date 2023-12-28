Горловка, ДНР, 28 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Украинские военные использовали десять снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) для удара по Горловке (ДНР), сообщило в своём Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Удар произошёл в 21:40 по местному времени. ВФУ (вооруженные формирования Украины) направили ракеты на Центрально-Городской район города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Тип примененных снарядов не уточняется. Информация о последствиях удара пока не приводится. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что снаряды упали около автовокзала в центре города.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря стало известно, что ВСУ ударили по центру Горловки. В результате нападения погибла местная жительница. Кроме того, при атаке получила ранения ещё одна женщина, а также оказались разбиты здания и повреждена инфраструктура.