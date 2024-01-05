Кейптаун, 5 января, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Осуждённый за убийство южноафриканский бегун-паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Об этом 5 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на Департамент исправительных учреждений ЮАР.

Kastom Оскар Писториус

«Департамент подтверждает, что Писториус был условно-досрочно освобождён 5 января 2024 года. Он был поставлен на учёт и в настоящее время находится дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летний спортсмен провел за решеткой 11,5 года, а также семь месяцев находился под домашним арестом.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил заявление об условно-досрочном освобождении Писториуса.

В феврале 2013 года Писториус, который является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, был арестован по подозрению в убийстве подруги Ривы Стенкамп. По словам спортсмена, он принял девушку за грабителя и несколько раз выстрелил в дверь.

В октябре 2014 года Писториус был приговорён к пяти годам лишения свободы. Однако уже через год, в октябре 2015 года, вышел по условно-досрочному освобождению и помещён под домашний арест.

В декабре 2015 года срок Писториуса был увеличен до шести лет. Однако прокуратура подала апелляцию, посчитав приговор слишком мягким. В ноябре 2017 года Верховный апелляционный суд ЮАР увеличил срок лишения свободы Писториусу в два раза — до 13 лет пяти месяцев.