Кейптаун, 24 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Осуждённому за убийство южноафриканскому бегуну-паралимпийцу Оскару Писториусу удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении. Об этом 24 ноября сообщило агентство France Presse со ссылкой на официальное заявление.

imago sportfotodienst/ Imago/TASS Южноафриканский бегун Оскар Писториус

Отмечается, что департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил заявление об условно-досрочном освобождении Писториуса. Он покинет исправительное учреждение 5 января.

В марте шестикратному чемпиону Паралимпийских игр отказали в досрочном освобождении, поскольку он ещё не отбыл половину срока, чтобы претендовать на УДО.

В феврале 2013 года Писториус был арестован по подозрению в убийстве подруги Ривы Стенкамп. По словам спортсмена, он принял девушку за грабителя и несколько раз выстрелил в дверь.

В октябре 2014 года Писториус был приговорён к пяти годам лишения свободы. Однако уже через год, в октябре 2015 года, вышел по условно-досрочному освобождению и помещён под домашний арест.

В декабре 2015 года срок Писториуса был увеличен до шести лет. Однако прокуратура подала апелляцию, посчитав приговор слишком мягким. В ноябре 2017 года Верховный апелляционный суд ЮАР увеличил срок лишения свободы Писториусу в два раза — до 13 лет пяти месяцев.