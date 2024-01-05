Москва, 5 января, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, который будет фиксировать нарушение правил пешеходами, протестировали на Бережковской набережной в Москве. Об этом говорится в статье начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова, опубликованной в журнале «Безопасность дорожного движения».

ТАСС/ Stefan Sauer/dpa

Он пояснил, что фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора.

«При нарушении пешеходом ПДД РФ его изображение (без идентификации) транслируется на электронное табло отображения информации, расположенное рядом с местом нарушения», — пишет Быков.

В качестве примеров в статье приводятся случаи проезда по пешеходному переходу на электросамокатах, в том числе с пассажиром.

Быков отметил, что можно обеспечить эффективное применение автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности, но для этого потребуются биометрические данные всех граждан. В таком случае предоставление этих данных из права превратится в обязанность, а это значит, что потребуется пересмотреть законодательство об административных правонарушениях и персональных данных.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Документом установлен запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от её сдачи.

При этом ещё в 2020 году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице компьютерные технологии будут применяться для отслеживания перемещения граждан. В условиях распространения коронавируса камеры видеонаблюдения, оснащённые системой распознавания лиц, стали частью системы контроля.

По мнению IT-предпринимателя, эксперта в области разработки программного обеспечения Игоря Ашманова, в России следует осторожно относиться к сбору и хранению биометрических данных граждан, поскольку в случае кражи такой информации последствия могут быть весьма опасными.