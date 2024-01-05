Москва, 5 января, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Соответствующее решение было принято 5 января на заседании комиссии.

Михаил Терещенко/ТАСС Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий

Слуцкий был выдвинут на съезде ЛДПР в декабре 2023 года, после он подал документы в ЦИК на участие в выборах. 1 января в комиссию поступили документы на регистрацию его кандидатом.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента состоится впервые. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах.