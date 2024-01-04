Москва, 4 января, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Финансовую поддержку киевскому режиму оказывают 54 иностранных государства, общий объём их затрат составил более 203 млрд долларов, сообщили 4 января в Министерстве обороны России, подводя итоги 2023 года.

«Оказывают помощь 54 страны. Потрачено более 203 млрд долларов», — сказано в материалах, распространённых Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ведомстве также сообщили, что на территорию Украины за время проведения специальной военной операции прибыло более 13 500 наёмников, около половины из них (5900 человек) уничтожено и почти столько же (5600) сбежало.

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