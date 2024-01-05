Анкара, 5 января, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Турция готова поставлять в Россию столько яиц, сколько нужно, заявил 5 января глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.

Известия/Дмитрий Коротаев

Российское правительство отменило ввозные пошлины на куриное яйцо на шесть месяцев — с 1 января по 30 июня 2024 года. Тарифная льгота действует в отношении 1,2 млрд импортных яиц.

«Точные объёмы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объёме, который пожелает принимающая сторона», — приводит «РИА Новости» слова Афйона.

Турецкая сторона готова удовлетворить потребности России по желаемым объёмам. Каких-либо проблем с переговорами нет, даты поставок определяет Россия, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в Россию поступила первая партия пищевых яиц из Турции. В декабре поставки начал Азербайджан. Яйца ввозят из-за рубежа в связи с ростом цен на них внутри страны. С начала 2023 года они подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста стали замедляться в конце декабря. Минсельхоз ожидает, что цены на яйца стабилизируются после Нового года.