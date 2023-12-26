Киев, 26 декабря, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Российскую армию обеспечили большим количеством дронов, а Вооружённые силы Украины не могут этому ничего противопоставить из-за того, глава киевского режима Владимир Зеленский не смог обеспечить развитие этого направления в стране, заявил 26 декабря на телеканале NEWSROOM генерал-майор украинкой армии в отставке Сергей Кривонос.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Количество российских беспилотников достигает такого количества, что они повсюду на маршрутах передвижения наших войск к линии фронта, как грибы в лесу после дождя. Мы тратим средства непонятно на какие вещи», — сказал он.

Кривонос сообщил, что на российские дроны стали устанавливать приборы ночного видения, поэтому украинским военным нет от них спасения даже ночью. При сохранении такой ситуации ВСУ продолжат отступать, добавил генерал.

Он обвинил Киев в отсутствии инвестиций в военную экономику и бездействии. Кривонос отметил, что российская армия превосходит украинскую в том числе в артиллерии, а особенно — по количеству боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская 26 декабря пожаловалась журналистам, что Россия серьёзно продвигается в развитии направления по боевому применению БПЛА. Она рассказала, что в стране идёт работа по созданию роев дронов. Кроме того, идут разработки автоматической системы навигации и наведения, которая сделает бесполезной средства радиоэлектронной борьбы у ВСУ.

При этом депутат Народного совета ДНР Юрий Леонов 26 декабря в беседе с ИА Регнум заявил, что в Киеве жалуются на нехватку дронов, скорее всего, пытаясь выбить финансирование у Запада. Он рассказал, что на фронте ситуация с беспилотниками зависит от участков: где-то их меньше, а где-то их достаточно, чтобы влиять на ход боёв.