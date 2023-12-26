Москва, 26 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Заявления украинской стороны о нехватке дронов не вызывают никакого доверия и, скорее всего, нацелены на то, чтобы выбить у западных спонсоров киевского режима дополнительное финансирование. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 декабря заявил депутат Народного совета ДНР Юрий Леонов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Киев не отыщет способ наладить в стране производство ударных БПЛА.

«На разных участках фронта ситуация обстоит по-разному. На каких-то украинских дронов действительно стало поменьше, на каких-то — больше. Общее количество оценить сложно. На донецком направлении количество украинских дронов увеличилось, и это влияет на ход боевых действий. На донецком участке (на авдеевском направлении и на марьинском) количество дронов, применяемых Украиной, достаточно большое. Причём даже если летит хотя бы один дрон, он несёт определённую опасность. Так что не стоит расслабляться», — сказал Леонов.

А что касается заявлений украинской стороны, то, как полагает депутат, в Киеве просто хотят «сесть на поток», поскольку производство дронов — это огромные деньги.

«В любом случае они заинтересованы в выделении финансов, в том числе и на дроны. Иными словами, это попытка выбить финансирование», — уверен Леонов.

Он подчеркнул, что украинскую армию ждёт однозначное поражение и весь вопрос только в том, сколько крови готов пролить киевский режим. По словам Леонова, сейчас власти Украины посылают как можно больше людей на передовые рубежи только с одной целью — максимально продлить своё существование.

«Но киевский режим обречён. У него нет никаких шансов. Мы же стараемся максимально беречь личный состав. И если продвижение идёт очень-очень медленно, то только потому, что ставится цель сохранить максимальное количество жизней наших ребят», — подытожил Леонов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Берлинской, Россия успешно развивает технологию роев дронов и совершенствует системы наведения и навигации. Такая технология может привести к неуязвимости российских беспилотников для средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому Берлинская призвала начать разработку новых систем борьбы с российскими беспилотниками, так как действующие методы борьбы станут неэффективны с введением технологий оптической системы навигации.

До этого появилась информация, что ВС России получили модернизированную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», и его доставили на фронт, а это создаст серьёзные проблемы для ВСУ, сделавших ставку на беспилотники. Есть данные, что «Панцирь-СМ» засекает малоразмерные цели на расстоянии до 75 км, а перехватывает их на расстоянии 40 км. Кроме того, комплекс можно устанавливать на грузовике КамАЗ-6560, который разгоняется до 90 км/ч.