Киев, 4 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Боеприпасов мобильной киевской ПВО хватит на ещё несколько мощных российских атак, затем потребуется дополнительная помощь Запада, заявил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, слова которого приводит Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодняшняя ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп ПВО такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак», — рассказал он журналистам.

Однако, добавил он, в средне– и долгосрочной перспективе Киеву понадобится помощь западных партнёров для пополнения ракетного парка.

Наев также заявил, что эффективность украинской ПВО якобы составила около 90%.

Ранее корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt заявлял, что украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов из-за её неуязвимости и скорости.

А газета The Washington Post отмечала, что Украина испытывает дефицит средств ПВО. На фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти приняли решение привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне. В частности, США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ с территории Харьковской области нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.