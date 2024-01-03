Киев, 3 января, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Советник аналитического центра при правительстве Украины, военный эксперт Николай Белесков признал, что ВСУ идут к поражению. Об этом он написал в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Недостаточные поставки вооружения и боеприпасов киевской армии от западных союзников привели, по мнению Белескова, украинскую армию к провалу.

«То, как Киеву выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения», — написал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, киевской армии уже не победить российскую в небе. У ВСУ ракеты, поставляемые Германией, закончатся быстрее, чем у военных ВС РФ, считает немецкий журналист Юлиан Репке.

По Украине выпустили за пять дней не менее 500 ракет и дронов, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 2 января.