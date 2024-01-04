Нижний Новгород, 4 января, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Владимир Федоренко/РИА Новости

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающие Деннис Ян, оформивший дубль, и Максим Летунов, забивший победный гол в овертайме.

У «Куньлуня» точными бросками отметились форвард Нолан Мойл и защитник Кайл Вуд.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции, на счету команды 59 очков после 46 матчей. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 36 очками после 47 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2. В составе уфимской команды шайбы забросили нападающие Данил Башкиров, Иван Дроздов, Александр Хмелевский и Александр Шаров.