Омск, 3 января, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске и завершилась со счётом 4:2.

РИА Новости / Владимир Федоренко

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Данил Башкиров на 16-й минуте, Иван Дроздов (20), Александр Хмелевский (24) и Александр Шаров.

У «Авангарда» точными бросками отметились форварды Никита Холодилин (24) и Валентин Пьянов (27).

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды 59 очков после 45 матчей. «Авангард» идёт на втором месте в Восточной конференции с 61 очком после 45 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Авангардом» со счётом 3:2. У «Металлурга» шайбы забросили нападающие Даниил Вовченко, Максим Карпов и Люк Джонсон.