Белгород, 4 января, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Два обнаруженных на территории белгородского микрорайона Улитка неразорвавшихся боеприпаса будут перевезены на полигон и там утилизированы, сообщил 4 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

«По ситуации в микрорайоне Улитка. Здесь обнаружены два боеприпаса. Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены — частично в пункт временного размещения, большинство выехало к родственникам», — написал Гладков в Telegram-канале.

В пункте временного размещения, где сейчас находится лишь 13 человек, организовано питание, а возле каждого подъезда домов, откуда жители были эвакуированы, дежурят бойцы самообороны, которые вместе с сотрудниками полиции будут охранять имущество до возвращения жителей в свои дома, отметил губернатор.

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Что касается ещё одного боеприпаса, ранее обнаруженного на Красноармейской улице, то в пункте временного размещения для жителей соседних домов организовано горячее питание, сообщил Гладков. Он отметил, что жители, уехавшие к родственникам, могут в любой момент обратиться на номер 112, если решат переместиться в пункт размещения. Сейчас там находится 101 человек.

Днём ранее, 3 января, Гладков сообщил, что власти приняли решение эвакуировать 600 жителей домов на Красноармейской улице в связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда. Он призвал горожан быть бдительными из-за возможного падения неразорвавшихся частей боеприпасов, а также сообщил, что все домовладения будут охраняться полицией, муниципальной стражей и силами самообороны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

В эти же дни обстрелы Белгорода и области продолжались. В частности, 3 января ВСУ атаковали белгородское село Муром с помощью дрона-камикадзе, кроме того, под обстрел попали сёла Замостье и Глотово.