Берлин, 4 января, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Вооружённых сил Германии в отставке Роланд Катер высказал мнение о том, что 2024 год будет решающим в российско-украинском конфликте. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Welt.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Катер отметил, что это будет решающий год в военном плане.

«Он покажет, удастся ли Украине, а мы должны быть реалистичны в своих оценках, перехватить инициативу. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», — заявил Катер, предположив, что именно в 2024 году решится вопрос переговоров, при этом не исключил возможность завершения конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, опубликованной 2 января изданием Politico, говорится о том, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.

По его словам, в конце января экс-президент США Дональд Трамп может закрепить своё выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии. Его активность означает, что Киев может остаться без американской поддержки. Европа не сможет компенсировать нехватку вооружения.

Военный эксперт Карло Масала 29 декабря 2023 года заявил, что массированные удары по украинским военным объектам, которые нанесла в последнее время Россия, показали, чего Украине нужно ожидать в 2024 году. Масала призвал Киев не надеяться, что Россия растратила все ракеты, так как её промышленность нарастила их производство в несколько раз с начала спецоперации. Эксперт также назвал 2024 год решающим для Украины, так как она может остаться без помощи Запада и не удержит свои позиции.