Москва, 4 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Усиление активности Североатлантического альянса на Украине возможно. Об этом 4 января заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так он прокомментировал слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона, что войска НАТО могут появиться на Украине в случае возникновения ещё больших проблем у ВСУ.

«Участие НАТО и дальше будет сводиться к финансированию режима Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе, возможно, более современного. Есть ещё различные способы помощи, в частности снабжение разведывательной, воздушно-космической информацией и другое усиление активности», — приводит слова Новикова Lenta.ru.

По его мнению, если говорить о более активном втягивании НАТО в украинский конфликт, то в ближайшее время первоначальные цели альянса по созданию очага напряжённости в Восточной Европе и попытки ослабить Россию не будут пересмотрены.

Как ранее сообщало ИА Регнум, де Бреттон-Гордон заявил, что войска НАТО могут появиться на Украине, если у ВСУ на фронте возникнут ещё большие проблемы. По его мнению, Запад сделал всё, кроме ввода своих войск, и если на Украине что-то пойдёт не по плану, то НАТО может вступить в военный конфликт с Россией в ближайшие несколько лет.