Лондон, 4 января, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Войска Североатлантического альянса могут появиться на Украине в случае возникновения ещё больших проблем у ВСУ на фронте, заявил в интервью TalkTV полковник ВС Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Запад сделал всё, кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнёт добиваться серьёзного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придётся пересмотреть свою позицию», — предположил он.

По мнению отставного британского офицера, если на Украине что-то пойдёт не по плану, то НАТО может вступить в военный конфликт с Россией в ближайшие несколько лет.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн также допустил провокацию НАТО для ввода войск на Украину. Поводом для этого могло бы послужить гипотетическое нападение России на одного из членов Североатлантического альянса. В связи с этим США могут попытаться совершить провокацию на территории Польши или стран Прибалтики, сказал он.

Если Россия разгромит Украину, то НАТО придётся сражаться с ещё более сильной Москвой, высказался полковник ВС США Юджин Виндман. На карту поставлен авторитет альянса, нужно довести дело до конца, добавил военный.