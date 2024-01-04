Москва, 4 января, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает любые обеспечительные меры в отношении активов на счетах «И» и «С», сообщается на портале официального опубликования правовых актов.

Известия/Дмитрий Коротаев

В документе уточняется, что изменения вносятся в указ «О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами» (№ 95) и «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств России, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (N665).

«На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа «С», не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест, и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры»,— говорится в тексте указа.

Также арест не может быть наложен и на счета типа «И». Изменения вступают в силу с момента опубликования указа.

Счета «С» были введены в России после начала спецоперации на Украине для «заморозки» средств недружественных резидентов в ответ на антироссийские санкции. Счета «И» используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Их применяют для приобретения иностранной валюты за рубли в связи с репатриацией доходов, полученных в результате инвестиций в России.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» (G7) заморозили российские активы примерно на 300 млрд евро. Из них почти 200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия прорабатывает ответные меры в случае изъятия российских активов странами Запада. Он уточнил, что вряд ли они будут зеркальными, но будут соответствовать интересам страны.

Президент Владимир Путин в ноябре подписал указ, согласно которому можно обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные российские активы. Сделки должны заключать через торги — условия определит правительственная комиссия.