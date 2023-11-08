Москва, 8 ноября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются продолжить отъём российских активов, это будет бессрочно оспариваться нашей страной и повлечёт судебные издержки для тех, кто такие решения примет, заявил на брифинге 8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Действительно, последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам», — сказал он.

Разумеется, подчеркнул представитель Кремля, это будет оспариваться, причём бессрочно, что повлечёт очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется.

Песков отметил, что Россия будет прорабатывать ответные меры, вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут соответствовать интересам страны.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов Российской Федерации. Речь идёт об активах, конфискованных из Банка России, или других иностранных активах страны. Отмечается, что решение о конфискации может принимать президент США. После одобрения конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) были не готовы назвать точные сроки предоставления предложений по использованию российских активов. По общим оценкам, заблокированными остаются не менее 300 млрд долларов. Большая часть из них размещена в Бельгии. При этом в Брюсселе не имеют полных данных, сколько в ЕС российских активов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что при конфискации Евросоюзом российских активов Москва готова к любым шагам по защите национальной собственности, в том числе к принятию «равнозначных компенсационных мер».

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, как Россия может ответить на использование замороженных активов. Он отметил, что в стране тоже заморожены деньги, «которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнёрами недружественных стран». Глава Минфина добавил, что в таком случае Россия тоже будет так поступать.