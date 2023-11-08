Москва, 9 ноября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому можно обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян.

Kremlin.ru Владимир Путин

Опубликованный документ предлагает механизм продажи зарубежных активов россиян иностранцам с заблокированными в России счетами.

Западные инвесторы смогут приобрести у россиян иностранные бумаги за счёт денежных средств со счетов типа «С».

Указом президента определено, что совокупная начальная стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены, составляет не более 100 тыс. рублей на человека.

Сделки должны заключаться путём проведения торгов — условия определит правительственная комиссия.

Указ президента Владимира Путина вступает в силу со дня его официального опубликования — 8 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия прорабатывает ответные меры в случае отъёма её активов странами Запада. Он уточнил, что вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать интересам страны.

7 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов Российской Федерации. Речь идёт об активах, конфискованных из Банка России, или других иностранных активах страны.

Отмечается, что решение о конфискации может принимать президент США. После одобрения конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».