Кропивницкий, Украина, 4 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В городе Кропивницком Кировоградской области Украины в результате удара повреждено промышленное предприятие, пишет 4 января украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кропивницком утром был прилёт по промышленному объекту», — сообщило издание со ссылкой на данные кировоградской администрации.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в этом городе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Кировоградской области сообщалось и 2 января.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ с территории Харьковской области нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 января заявил, что Киев попросил совет Украина — НАТО провести внеочередное заседание. Одной из ключевых тем станет усиление ПВО, уточнил он. Генсек альянса Йенс Столтенберг созовёт заседание 10 января.