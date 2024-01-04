Мадрид, 4 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Арсеналы Вооружённых сил Украины (ВСУ) исчерпаны, военные сидят на «диете боеприпасов», сообщает испанская газета Pais.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам сержанта 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, его бригада, как и многие другие, сидит на «диете боеприпасов».

«Их арсеналы истощены. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели», — пишет газета.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил 19 декабря в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.

Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом говорится в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера.

Советник аналитического центра при правительстве Украины, военный эксперт Николай Белесков признал, что ВСУ идут к поражению.