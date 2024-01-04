Москва, 4 января, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо. Об этом он сказал, общаясь с девочкой из Луганска в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В ходе разговора с 11-летней жительницей Луганска Лавров поинтересовался у неё, какой язык она изучает, на это девочка ответила, что учит английский язык. Глава МИД России похвалил её, пояснив, что английский полезный язык.

«Я не считаю, что правы те, кто говорят: «Вот они на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдём». Это глупо, потому что язык-то здесь ни при чём. Это так же, как Зеленский запретил на Украине русский язык, образование», — отметил глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что не нужно впадать в крайности.

Лавров добавил, что будущему дипломату нужно знать два языка.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказал мнение о том, что английский язык следует исключить из школьной программы в России. Константинов высказал уверенность, что «тупое следование за чужой цивилизацией опасно» — изучение языка делает ребёнка заложником. Спикер Госсовета напомнил, что Англия многие столетия воевала с Россией, однако «мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время, а потом на историю времени не хватает».

В концепции председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году говорится о том, что страны СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения.

Отмечается, что важным направлением работы будет противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств — участников СНГ, включая попытки «отмены культуры» того или иного народа либо его вклада в мировое культурное наследие.