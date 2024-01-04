Вашингтон, 4 января, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Украинским военным перед применением поставленных из США танков Abrams нужно значительно укрепить их броню. Об этом сообщает журнал Forbes.

Daniel Löb/dpa/Global Look Press

«Неясно, что Украина делает со своим 31 танком Abrams, но ясно, что ей следует делать: усиливать их броню, чтобы противостоять атакам российских начинённых взрывчаткой FPV-дронов», — говорится в публикации.

Отмечается, что эти танки особенно уязвимы для беспилотных летательных аппаратов FPV, которые могут нанести удар там, где броня танков самая тонкая (сверху и по бокам).

Как передавало ИА Регнум, журналист Дэвид Экс в Forbes сообщил, что с момента поставок Киеву танков Abrams их никто толком не видел, при этом и другие танки либо разбиты, либо находятся в долгом ремонте.

Он отметил, что всего американцы обещали поставить ВСУ 31 танк, по словам автора, «неясно, что Украина с ними делает» — два месяца прошло с тех пор, как были зафиксированы какие-либо доказательства существования танков.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что танки Abrams пока не появлялись на поле боя из-за огромных потерь ВСУ.

В статье издания Military Watch Magazine 8 декабря говорится о том, что желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ. Украинская экономика фактически рухнула. Следовательно, прекращение помощи может не только лишить Киев возможности поддерживать военные операции, но и подорвать способность украинского государства выполнять самые базовые функции, добавили обозреватели.