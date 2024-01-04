ВСУ следует укрепить броню танков Abrams перед применением, пишут СМИ
Forbes: ВСУ не могут применять в боях танки M1 Abrams из-за слабой брони
Вашингтон, 4 января, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Украинским военным перед применением поставленных из США танков Abrams нужно значительно укрепить их броню. Об этом сообщает журнал Forbes.
«Неясно, что Украина делает со своим 31 танком Abrams, но ясно, что ей следует делать: усиливать их броню, чтобы противостоять атакам российских начинённых взрывчаткой FPV-дронов», — говорится в публикации.
Отмечается, что эти танки особенно уязвимы для беспилотных летательных аппаратов FPV, которые могут нанести удар там, где броня танков самая тонкая (сверху и по бокам).
Как передавало ИА Регнум, журналист Дэвид Экс в Forbes сообщил, что с момента поставок Киеву танков Abrams их никто толком не видел, при этом и другие танки либо разбиты, либо находятся в долгом ремонте.
Он отметил, что всего американцы обещали поставить ВСУ 31 танк, по словам автора, «неясно, что Украина с ними делает» — два месяца прошло с тех пор, как были зафиксированы какие-либо доказательства существования танков.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что танки Abrams пока не появлялись на поле боя из-за огромных потерь ВСУ.
В статье издания Military Watch Magazine 8 декабря говорится о том, что желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ. Украинская экономика фактически рухнула. Следовательно, прекращение помощи может не только лишить Киев возможности поддерживать военные операции, но и подорвать способность украинского государства выполнять самые базовые функции, добавили обозреватели.