Москва, 19 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Американские танки Abrams пока не появлялись на поле боя из-за огромных потерь ВСУ, заявил 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«На поле боя до сих пор нет американских танков Abrams, которые были поставлены несколько месяцев назад», — отметил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, это связано с огромными потерями ВСУ. Так, уточнил он, в ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тыс. военнослужащих, 121 самолёт, 23 вертолёта, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ Вооружённые силы России уничтожили 747 украинских танков и 2,3 тыс. бронемашин. Глава государства отметил, что поставленное Западом Украине оружие не стало проблемой для российских военных.

Желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ, говорится в опубликованной 8 декабря статье в издании Military Watch Magazine.