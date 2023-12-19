Шойгу предположил, почему американские Abrams не появляются на поле боя
Шойгу: американские Abrams не появляются на поле боя из-за огромных потерь ВСУ
Москва, 19 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Американские танки Abrams пока не появлялись на поле боя из-за огромных потерь ВСУ, заявил 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«На поле боя до сих пор нет американских танков Abrams, которые были поставлены несколько месяцев назад», — отметил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, это связано с огромными потерями ВСУ. Так, уточнил он, в ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тыс. военнослужащих, 121 самолёт, 23 вертолёта, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — боевые машины пехоты (БМП) Bradley.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ Вооружённые силы России уничтожили 747 украинских танков и 2,3 тыс. бронемашин. Глава государства отметил, что поставленное Западом Украине оружие не стало проблемой для российских военных.
Желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ, говорится в опубликованной 8 декабря статье в издании Military Watch Magazine.