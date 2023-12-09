Вашингтон, 9 декабря, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ, говорится в опубликованной 8 декабря статье в издании Military Watch Magazine.

Артур Шайхутдинов/РИА Новости

«Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и всё более широкое признание провала её наступательных операций сыграли важную роль в усилении противодействия в США предоставлению дополнительного вооружения», — говорится в материале.

Украинская экономика фактически рухнула. Следовательно, прекращение помощи может не только лишить Киев возможности поддерживать военные операции, но и подорвать способность украинского государства выполнять самые базовые функции, добавили обозреватели.

Кроме того, в США опасаются за репутацию своего лучшего танка M1 Abrams. По неподтверждённым данным, США потребовали от Киева не отправлять на линию соприкосновения такие машины после того, как первые из них были доставлены на Украину в сентябре.

В начале сентября появились первые кадры с уничтоженным российскими военными британским танком Challenger 2. Это значит, что Abrams пока остаются единственными танками, не понёсшими потерь, указано в статье.

Как сообщало ИА Регнум, начавшееся 4 июня контрнаступление ВСУ ни на одном из направлений не принесло Киеву значимого результата, констатировал президент России Владимир Путин. Более того, он отмечал, что попытка наступательных действий обернулась для украинской армии провалом.

В этой связи на Западе стали чаще появляться публикации об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки лидера киевского режима Владимира Зеленского. Так, телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией. Разговор идёт и о том, чем Украина готова пожертвовать для достижения мира.