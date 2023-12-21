Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Если Россия разгромит Украину, то Североатлантическому альянсу (НАТО) придётся сражаться с ещё более сильной Москвой. Такое мнение высказал полковник ВС США Юджин Виндман в эфире MSNBC.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

По словам Виндмана, в случае проигрыша Киева, Россия окажется «на пороге НАТО», и сражаться придётся не украинцам, а альянсу.

«Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца», — сказал военный.

Как передавало ИА Регнум, власти РФ неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для НАТО. Так, 17 декабря президента РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

При этом Путин добавил, что в НАТО буквально затащили Финляндию, с которой у России все споры, в том числе и территориальные, давно, ещё в середине XX века, решены. Не было никаких проблем, были самые добрые и сердечные отношения, развивались связи в экономике, напомнил президент.

Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

По словам президента, утверждения о возможном нападении России на НАТО являются чушью, а слова американского лидера Джо Байдена об этом — фигурой речи, чтобы обосновать ошибочную политику на российском направлении.