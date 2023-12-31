Вашингтон, 1 января, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут пойти на провокацию в Польше или странах Прибалтики, чтобы добиться ввода войск на Украину, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Один эксперт сказал, что НАТО придётся ввести свои войска на Украины… Я задумался: а ведь не президент ли Джо Байден заявлял, что американские войска будут сражаться с российскими», — сказал Макговерн.

По его словам, поводом для ввода войск на Украину могло бы послужить гипотетическое нападение России на одного из членов Североатлантического альянса. В связи с этим Вашингтон может попытаться совершить провокацию на территории Польши или стран Прибалтики.

«Они настолько сумасшедшие, чтобы пойти на это ради попытки избежать полного провала на Украине? Я бы очень хотел сказать, что это не так, но не могу», — заключил аналитик.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рэй Макговерн предупредил, что Соединённые Штаты Америки могут использовать малогабаритную ядерную бомбу, чтобы попытаться скрыть своё поражение на Украине и продемонстрировать серьёзность своих намерений. При этом экс-аналитик ЦРУ назвал такое развитие ситуации высоковероятным. По его словам, такой вариант президенту США Джо Байдену может предложить один из сотрудников Пентагона или Белого дома.