Иран, 3 января, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате теракта у кладбища в Иране, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, возросло до 211 человек. Об этом 3 января сообщила телерадиокорпорация IRIB.

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«Число пострадавших при теракте в Кермане достигло 211 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 103 погибших и 142 раненых.

Как сообщало ИА Регнум, в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели Сулеймани произошло два взрыва.

Власти назвали случившееся терактом. Взрывы были осуществлены дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке.