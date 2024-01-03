Воронеж, 3 января, 2024, 18:52 — ИА Регнум. В поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области более 100 домов получили повреждения после аварийного схода боеприпаса с военного самолёта. Об этом 3 января сообщила пресс-служба регионального правительства.

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«Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки повреждены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 остались у родственников, четверых временно поселили в пансионат.

В пресс-службе уточнили, что в Петропавловке проживают 579 человек в 303 домах. Сейчас в посёлке работают десять бригад, восстановлены электричество и газ, закрыты контуры повреждённых домов.

По данным правительства региона, повреждены здания школы, дома культуры, местной администрации. В них будет проведена экспертиза, после чего поменяют окна и восстановят кровлю.

Как ранее передавало ИА Регнум, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате нештатного схода боеприпаса с самолёта ВКС РФ в районе посёлка Петропавловка пострадали четыре человека, они получили лёгкие повреждения.

2 января около 9:00 мск при выполнении полёта самолёта ВКС России в Воронежской области произошёл нештатный сход боеприпаса. В Минобороны РФ уточнили, что повреждения получили шесть частных строений. На месте начала работу комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.