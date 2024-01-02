Москва, 2 января, 2024, 11:31 — ИА Регнум. При выполнении полёта самолёта ВКС России произошёл нештатный сход боеприпаса в Воронежской области, сообщили 2 января в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«2 января около 9:00 (мск) при выполнении полета самолёта ВКС над населённым пунктом Петропавловка в Воронежской области произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что повреждения получили шесть частных строений. В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.