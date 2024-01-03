Воронежская область, 3 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В результате нештатного схода боеприпаса с самолёта ВКС РФ в районе посёлка Петропавловка Воронежской области пострадали четыре человека, они получили лёгкие повреждения, сообщил 3 января глава региона Александр Гусев.

Александр Погожев ИА REGNUM

«За медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП (фельдшерско-акушерский пункт. — Прим. ред.) работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Девять зданий, получивших повреждения, будут оперативно построены заново. Владельцам пяти пострадавших автомобилей и трактора, а также повреждённых хозяйственных построек компенсируют убытки, отметил губернатор.

«Ещё один важный объект — местная школа, где учатся 32 ребенка. Тут выбило часть окон и пострадала крыша. Проведём экспертизу здания и, если возможно, восстановим кровлю и поменяем окна. Подобная ситуация с местным Домом культуры и зданием поселковой администрации», — добавил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 января около 9:00 мск при выполнении полёта самолёта ВКС России в Воронежской области произошёл нештатный сход боеприпаса. В Минобороны РФ уточнили, что повреждения получили шесть частных строений. На месте начала работу комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Гусев сообщил, что жителей посёлка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. К вечеру того же дня подача воды, электроэнергии и отопления в посёлок была восстановлена.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в своём комментарии отметил, что нештатный сход боеприпаса мог произойти из-за человеческого фактора. По мнению эксперта, есть две вероятные причины случившегося. Первая — технические проблемы, ошибка на земле при установке боеприпаса, вторая — ошибка пилотирования. При таком варианте возможен аварийный сброс либо сход боеприпаса с соответствующими неприятными последствиями, напомнил эксперт.