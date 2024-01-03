Анкара, 3 января, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен посетит Турцию с визитом 6 января, передаёт телеканал TRT Haber со ссылкой на главу МИД республики Хакана Фидана.

Sina Schuldt/Global Look Press Энтони Блинкен

Отмечается, что в повестке переговоров — урегулирование в секторе Газа, а также региональные вопросы, в том числе расширение НАТО и двусторонние отношения.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Турция представила план из 11 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщила турецкая газета Akşam.

По данным издания, министры иностранных дел семи стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), а именно — Турции, Саудовской Аравии, Катара, Нигерии, Египта и Индонезии — по итогам саммита в Эр-Рияде создали контактную группу, которая разработала план по урегулированию военного конфликта между радикальной группировкой ХАМАС и Израилем. Его окончательный вариант министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже представил госсекретарю США Энтони Блинкену.