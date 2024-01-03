Иран, 3 января, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Число жертв взрыва, прогремевшего 3 января на траурном мероприятии у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, возросло до 50 человек, ещё около 60 пострадали, сообщает информационное агентство Tansim.

Кадр из видео

«Число раненых в результате этих двух взрывов велико, вполне вероятно, что более 50 человек погибли и около 50–60 человек получили ранения», — говорится в материале.

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Как передавало ИА Регнум, 3 января иранские СМИ сообщили о двух взрывах, которые прогремели на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен Сулеймани. Сразу после взрыва агентство IRNA информировало о 15 пострадавших. Позднее государственный телеканал IRIB уточнил, что в результате взрыва погибли не менее 20 человек.

Взрывы в иранском городе прогремели в годовщину гибели генерала. Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа. Он позднее заявлял, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств.

В декабре 2023 года стало известно, что Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани.