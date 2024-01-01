Москва, 1 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В связи с сильными морозами синоптики объявили в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 08 ч. 05 января. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12°С ниже климатической нормы», — сказано в сообщении.

Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Кроме того, в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. Период предупреждения — до 08:00 3 января.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что погода во время январских каникул в Москве будет довольно морозной, температура воздуха опустится до минус 25 градусов. Такие холода, по его словам, продлятся как минимум до 5 января.