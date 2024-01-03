Курск, 3 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Электроснабжение в большей части Железногорска Курской области восстановили, сообщил 3 января глава региона Роман Старовойт.

Телеграм — канал Романа Старовойта

По его словам, аварийные службы восстанавливают системы жизнеобеспечения, организован подвоз воды.

«В большей части города и района электроснабжение восстановлено», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области жилые дома в нескольких населённых пунктах остались без света и тепла из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населённых пунктов, сообщил Старовойт.