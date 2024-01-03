В большей части курского Железногорска восстановили энергоснабжение
Курск, 3 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Электроснабжение в большей части Железногорска Курской области восстановили, сообщил 3 января глава региона Роман Старовойт.
Телеграм — канал Романа Старовойта
По его словам, аварийные службы восстанавливают системы жизнеобеспечения, организован подвоз воды.
«В большей части города и района электроснабжение восстановлено», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, в Курской области жилые дома в нескольких населённых пунктах остались без света и тепла из-за обстрелов со стороны ВСУ.
В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населённых пунктов, сообщил Старовойт.