Москва, 3 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки более 310 военнослужащих на донецком направлении. Об этом 3 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Мста-Б», гаубицу Д-30, орудие Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Андреевка, Богдановка, Красное, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР.

Как ранее передавало ИА Регнум, экипажи Су-25 Воздушно-космических сил России поразили неуправляемыми артиллерийскими ракетами позиции ВСУ на донецком участке фронта. По целям проводилась комбинированная атака на предельно малой высоте в 25 метров. Все указанные цели были поражены. После выполнения поставленных задач экипажи совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.

Конашенков 2 января сообщил, что ВС России за сутки отбили одну атаку ВСУ на донецком направлении, украинские военные потеряли до 300 человек, а также три танка, БМП, три пикапа и 19 автомобилей.